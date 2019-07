دون استخدام وضع توفير الطاقة.. كيف تُحافظ على بطارية الآيفون الخاص بك؟

يشتكي مُعظم مستخدمي هواتف آيفون من النفاد السريع للبطارية وقد أكدت مواقع متخصصه بشؤون التقنية أن هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها حتى تحافظ على الطاقة في جهازك، عوض أن تضطر إلى معاودة الشحن طيلة الوقت.

حيث أضحت قوة البطارية، أحد المعايير المهمة في الهواتف الذكية، لاسيما أننا نستخدم الأجهزة في إجراء المكالمات والاتصال بالانترنت والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو.

هذا ويلجأ مستخدمو الهاتف، إلى خفض بريق الشاشة، كما قد يحولون الجهاز إلى وضع اقتصاد الطاقة، حين تتراجع نسبة الشحن، لكن هذه المزايا ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة.

وبما أن التطبيقات مسؤولة عن استهلاك قدر كبير من الطاقة في هواتفنا، فإنه بوسع مستخدم “آيفون” أن يحل المشكل من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى ثوان.

ومن أجل القيام بهذا الأمر، يتعين عليك أن تذهب إلى قسم الإعدادات ثم إلى “القسم العام”، وعندها ستجد خاصية “تحديث التطبيقات في الخلفية”.

تقوم بالضغط على خاصية التعطيل، حتى يتوقف الهاتف عن تحديث التطبيقات، بينما يواصل عمله بالشكل المعتاد.

وبما أن المستخدم يحتاج إلى هذه التحديثات، فإن بإمكانه، أن يضبط الوقت المناسب لتنزيلها، ويتم هذا الحل من خلال إجراء “التنزيل” خلال الأوقات التي يكون فيها الهاتف متصلاً من شبكة واي فاي فقط.

