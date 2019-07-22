الصحة تسلم معهد أورام مصراتة جهاز تصوير مقطعي متطور

تسلّم المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة جهاز تصوير مقطعي مزود بتقنيات تصوير متطورة لأول مرة تستخدم في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، الأحد، أن الجهاز يحوي تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية، وبامكانه إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام.

وأشار المكتب إلى أن مركز مصراتة لعلاج الأورام كان قد تسلم شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، منها جهاز عمليات دقيقة خاص بأورام المستقيم، وعدد 2 مناظير معدة ومنظار مثانة جراحي ومنظار كلية جراحي، ومنظار حالب وجهاز قسطرة جراحية، بالإضافة إلى معدات خاصة بقسم المسالك ومناظير مرئية، وجهاز كي جراحي ومعدات مناظير وجهاز ليزر لأورام البروستاتا مع ملحقاته، ومعدات خاصة بالعمليات المفتوحة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد سلمت في منتصف يوليو الحالي مستشفى الهضبة العام جهازًا للتصوير المقطعي يمتلك التقنيات ذاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية