عانت ملكة جمال ولاية ميشغان الأميركية من خسارة لقبها مؤخراً، بسبب تغريدات وصفت بالعنصرية، لكنها عادت مؤخراً إلى مهاجمة ذوي الأصول الأفريقية، ورفضت أن تقدم اعتذاراً، رغم كل الانتقادات.

حيث أصدرت مؤسسة أميركية قراراً بتجريد ملكة جمال في ولاية ميشغان من لقبها، وذلك بسبب إدلائها بتصريحات عنصرية تجاه المسلمين وذوي الأصول الأفريقية.

وبحسب تقارير صحفية فإن مؤسسة “ميس وورلد أميركا”، اتخذت القرار بحق الحسناء كاثي زو، التي توجت في الأسبوع الماضي، وهي طالبة آسيوية في الجامعة وتنتمي إلى مجموعة تسمى صينيون أميركيون لأجل ترامب.

ونشرت الشابة يوم الاثنين الماضي رابطاً يتهم الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية بالمسؤولية عن حصة الأسد من جرائم القتل في الولايات المتحدة.

كما أعادت كاثي زو، نشر تغريدة تعرب فيها عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حين كان مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

The post ملكة جمال أمريكية تخسر لقبها بسبب العنصرية وتتغزل بـ«ترامب» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا