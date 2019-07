الإفراط في تناول الملح يُسبب عشرات الآلاف من حالات الإصابة بالسكتة الدماغية

أكد باحثون بريطانيون أن الآلاف من الناس يموتون بأزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان المعدة بعد وقف حملة الحد من الملح في الأطعمة المتوفرة في المتاجر والسوبر ماركت.

حيث يُقال أن المماطلة والاسترخاء في التنظيم منذ عام 2001، سببت 10 آلاف حالة إصابة إضافية بالسكتة الدماغية والقلبية، على مدى 6 سنوات.

كما يقول الخبراء أن هذا الرقم سيصل إلى 26 ألفاً بحلول عام 2025، إلى جانب 3800 حالة وفاة إضافية بسبب سرطان المعدة.

وينبغي على البالغين تناول ما لا يزيد عن 6 غرامات من الملح يومياً، ولكن معظم الناس يستهلكون 8 غرامات في المتوسط.

هذا واستخدم فريق البحث بيانات من المسح الوطني للغذاء والتغذية والتحليلات الوطنية للملح، من عام 2000 إلى 2013.

وتُظهر الدراسة أن ثلاثة أرباع الملح الموجود في نظامنا الغذائي، يدخل في الأطعمة المصنعة، مثل الخبز والوجبات الجاهزة والحساء.

من جهتها طلبت وكالة معايير الأغذية من جميع الشركات المصنعة للأغذية، تقليل محتوى الملح بنسبة تصل إلى 20%، ومراقبتها بين عامي 2003 و2010، ما أدى إلى انخفاض استهلاك الملح بمقدار 0.2 غرام يومياً عند الرجال، و0.12 غرام لدى النساء.

