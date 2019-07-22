أين “أغلى وأرخص” فنجان قهوة حول العالم. اِقْرأ لتعرف

218TV|خاص

ما إن تطأ قدم السائح أي بلد يزورها حتى يطلب فنجانا من القهوة في أحد المقاهي أو المطاعم، إذ يُفضّل مئات الآلاف من السياح حول العالم تناول القهوة للاستمتاع بمذاقها، فيما يطلبها كثيرون لأن هذا الفنجان يُعطيه مؤشرا حول الأسعار في المدينة التي جاء سائحا إليها، لكن رصدا لموقع “سبكتاتور إندكس” بحسب صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعفى السياح من هذه المهمة الثقيلة، إذ وفّر قائمة بـ”أغلى وأرخص” فنجان قهوة حول العالم من ضمن القائمة التي استهدفها رصده.

وفي الرصد لسعر فنجان القهوة لوحظ التفاوت الكبير في سعره من بلد إلى آخر، إذ تصدرت العاصمة القطرية الدوحة أغلى فنجان قهوة في العالم بأكثر من ست دولارات للفنجان الواحد، فيما حل فنجان القهوة فوق مستوى الأربع دولارات في أربع مدن هي زيوريخ السويسرية، وشانغهاي الصينية، وموسكو الروسية، وسيؤول الكورية الجنوبية، وباريس الفرنسية، فيما كان صادما اسم المدينة التي يباع بها فنجان القهوة بـ”أدنى سعر”، وهي مدينة لاغوس في نيجيريا بأقل من نصف دولار.

وحلت مدينة إسطنبول التركية في المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر أسعار فنجان القهوة، بأقل من دولار ونصف الدولار للفنجان الواحد، لكن نشرة “سبكتاتور إندكس” التي قالت إن رصدها لفنجان القهوة كان خلال أشهر عام 2018 لم تشر إلى حجم فنجان القهوة، أو ما إذا كان مرافقا لإضافات على صعيد النكهة أم لا، أو مستوى المطاعم والمقاهي في مدينة ما.

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