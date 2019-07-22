مفاجأة بقائمة “المدن الدهرية”.. اكتساح عربي

218TV|خاص

أعاد موقع “سبكتاتور إندكس” نشر رصد قديم نشرته صحيفة “تليغراف” البريطانية الشهر الماضي، ويُظْهِر قائمة بأسماء أقدم المدن حول العالم، فيما تشير قائمة من أسماء عشرة مدن إلى ما بدا أنه “اكتساح عربي” للقائمة، إذ ظهرت أسماء سبع مدن عربية في القائمة، فقد حلت مدينة أريحا الفلسطينية في المرتبة الأولى، بوصفها أقدم مدينة حول العالم، فيما حلت مدينة بيبلوس في لبنان في المرتبة الثانية.

وفي المرتبة الثالثة من أصل عشر مدن تعد من أقدم مدن العالم حل اسم مدينة حلب السورية، فيما لحقت بها مباشرة في المرتبة الرابعة العاصمة السورية دمشق، أما مدينة الفيوم المصرية فقد حلت سادسة في الترتيب، ثم حلت مدينة صيدا اللبنانية، في حين جاءت العاصمة بيروت في المرتبة العاشرة، فيما يظهر في قائمة “المدن الدهرية” أسماء مدينة سوسا الإيرانية، وغازي عنتاب التركية، وبلوفديف البلغارية، لكن الرصد الذي أجرته الصحيفة البريطانية لا يشير إلى الأسس والمعايير التي استند إليها معدو القائمة، خصوصا أن عديدين حول العالم يعتقدون بوجود مدن حول العالم يفترض أن تظهر في القائمة.

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