جديد آسوس.. هاتف لعشاق الألعاب الإلكترونية

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة آسوس التايوانية بإزاحة الستار عن هاتف جديد مخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية سيطلق عليه اسم ROG Phone 2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، بتردد 2.96 هرتز، وبمعالج رسوميات بتردد 672 ميغا هرتز.

وستعمل هذه المعالجات على تشغيل الألعاب التي تدعم خاصية الواقع الافتراضي والمعزز.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بأحجام 128،256، 512 غيغا بايت، كما يمكن للمستخدم تركيب كرت ذاكرة خارجي لزيادة المساحة في جهازه، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بأحجام 8،12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل تدعم خاصية التعرف على الوجوه، في حين ستكون الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 16 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة لبطارية هذا الهاتف فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن آسوس ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 23 يوليو الجاري بسعر يصل إلى 500 دولار أميركي.

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