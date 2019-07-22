تغييرات جذرية في “سكايب”

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية عن إلغاء ميزة SMS Connect من تطبيق “سكايب” الشهير.

وكانت ميزة SMS Connect تساعد المستخدمين على مزامنة رسائل SMS الموجودة في هواتفهم مع حواسيبهم الشخصية، ليستطيع المستخدمون الاطلاع عليها والرد عليها من خلال تطبيق “سكايب”.

وبررت الشركة سبب الإلغاء بعدم وجود عدد كبير من المستخدمين يستخدم هذه الخاصية في “سكايب”.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الميزة ستبقى متاحة للمستخدمين حتى نهاية أغسطس القادم، وبعد ذلك يجب على المستخدمين البحث عن حلول بديلة.

ونصحت الشركة الأميركية الأشخاص الراغبين بمتابعة قراءة الرسائل على أجهزة الحاسوب والرد عليها استخدام تطبيق Your Phone الذي تملكه شركة مايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت إن هذا التطبيق يساعد على استقبال الرسائل وإرسالها من الحاسوب، كما يستطيع المستخدم من خلاله نقل الصور ما بين حاسوبه وجهازه الخليوي.

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