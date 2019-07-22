“شاركون” تطلق فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة شاركون الألمانية عن فأرة لاسلكية مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Skiller SGM3.

وستأتي الفأرة الجديدة بأبعاد X67 X39 124.5 ملم، وبوزن 110 غرام، وستعتمد على مستشعر بصري 6000 نقطة في البوصة، كما أنها ستوفر معدل استقصاء يصل إلى 1000 هرتز.

وتعتمد هذه الفأرة على اتصال لاسلكي 2.4 هرتز يتم من خلال وحدة الاستقبال USB-Nano، كما يمكن وصلها وتشغيلها من خلال كابل USB مغلف بالنسيج.

ووضعت الشركة الألمانية زرا من أجل تبديل أوضاع تشغيل الفأرة ما بين الزر اللاسلكي وما بين الكابل.

ويستطيع المستخدم معرفة دقة المستشعر الحالية، ومقدار الشحن المتبقي في الفأرة من خلال شعار Skiller المضيء، كما يمكن للمستخدم أن يختار لون الإضاءة RGB بحسب المتطلبات الفردية.

وقالت الشركة الألمانية إن المستخدم قادر على برمجة 7 أزرار بالوظائف في برمجيات الألعاب.

وزودت شركة شاركون الفأرة الجديدة ببطارية ليثيوم أيون بسعة 930 ميلي أمبير بالساعة، وتتميز هذه البطارية بقدرتها على تشغيل الفأرة لمدة 40 ساعة لاسلكية.

ولكي ترضى أذواق المستخدمين ستعمل الشركة الألمانية على توفير الفأرة بعدة ألوان هي الأسود، الأبيض، الأخضر، والرمادي.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الفأرة الجديدة بالأسواق بسعر يصل إلى 40 يورو.

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