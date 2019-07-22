أميركي يعرض مكافأة “لا تُصدق” لمن يعثر على كلبته

عرض الأميركي “إدي كولينز” منزله الواقع في مدينة توكسون في ولاية أريزونا والأرض المحيطة به مكافأة لمن يعثر على كلبته المفقودة.

وقال “إدي” إنه فقد كلبته “جيني” من نوع “شيواوا” في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ بحث عنها في كل مكان، دون أن يجد أي أثر لها.

وقام “إدي” بنشر صور الكلبة في كافة أنحاء مدينة توكسون، كما عمل على زيارة ملاجئ الكلاب بشكل دائم لعله يجد كلبته الوفية.

وبعد أن باءت جميع المحاولات السابقة بالفشل قرر “إدي” نشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن تقديمه منزله المكون من غرفة نوم وورشة والأرض المحيطة له للشخص الذي يجد له الكلبة.

وأكد “أدي” أن الكلبة “جيني” فرد أساسي في العائلة، وقال إنه مستعد لفعل أي شيء لكي تعود إليه.

الجدير بالذكر أن جيني لا تزال مفقودة، ولم يعثر أحد عليها رغم العرض المغري الموجود كمكافأة لم يجدها.

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