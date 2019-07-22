“راكب غبي” يهز مطاراً نيجيرياً.. شاهد لتعرف ماذا فعل؟

218TV|خاص

استطاع شخص أن يُوقِف أجهزة الأمن النيجيرية على “رِجْل واحدة” طيلة اليومين الماضيين لمعرفة الطريقة التي تسلل بها إلى حظيرة الطائرات التي تستعد للإقلاع، والصعود فوق جناح الطائرة التي كانت تنتظر إذنا للإقلاع من المدرج الأرضي، إذ أثار رعب ركاب الطائرة الذين شاهدوه من نوافذ الطائرة وهو يدس حقيبته داخل محرك الطائرة، إذ رصدته كاميرات المراقبة وركاب الطائرة وسط ذهول من تمكنه التسلل إلى منطقة أمنية محظورة لغير العاملين.

وبحسب وسائل إعلام نيجيرية، فقد تدخلت عناصر أمنية لاعتقال “الراكب الغبي” الذي كاد يتسبب بانفجار محرك الطائرة لو لم يجر الانتباه إليه، فيما فتحت الحكومة تحقيقا أمنيا لمعرفة أسرار هذا الخرق الأمني، إذ طلبت مستويات سياسية مراجعة كل قواعد الأمن والسلامة في المطارات النيجيرية ضمانا لعدم تكرر مثل هذا الحادث. شاهد لتعرف أكثر.

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