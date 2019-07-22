ماذا فعل “الغزال” في السوبر ماركت؟. شاهد لتعرف

218TV|خاص

لقي مقطع فيديو رواجا كبيرا بعد ساعات قليلة من نشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ تُظْهِر المقاطع المأخوذة من كاميرات المراقبة داخل إحدى محال السوبر ماركت غزالاً وهم يقتحم المحل بصورة عنيفة جدا، مهشما الزجاج بشدة، إذ تلوى لثوان على أرضية المحل قبل أن ينهض وسط الركام الذي خلّفه اقتحامه العنيف، إذ تجول الغزال لبضعة دقائق في المحل، قبل أن يغادره بسرعة لافتة بمجرد أن لمح بابا مفتوحاً.

ظرفاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الغزال ربما تناول المشروبات الروحية قبل فعلته داخل السوبرماركت، فيما قال ظرفاء آخرون إن الغزال ربما كان يبحث عن سلعة داخل المحل ولم يجدها، لذلك دخل وغادر بسرعة، فيما لفت آخرون إلى أن جسم الغزال لم تظهر عليه أي جروح أو دماء جراء الاصطدام العنيف ببوابة المحل الزجاجية، علما أنه وفق مقطع الفيديو فإنه لم يكن معلوما مكان وتوقيت التقاط مقطع الفيديو. شاهد لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218TV) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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