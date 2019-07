شركات تصنيع السيارات الصينية تسعد لغزو الأسواق العربية

تقوم شركة شيري الصينية لاكتساح الأسواق العالمية والعربية وخصوصاً سوق الإمارات بسيارة كروس أنيقة ومتطورة من عائلة إكسيد الشهيرة.

حيث أتت سيارة شيري الجديدة بهياكل غاية في الأناقة، ومزينة بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم.

أما بالنسبة لمقصورة هذه السيارات فأتت بمقاعد جلدية مريحة مكسوة بالجلد تتسع لـ5 ركاب، يمكن التحكم بدرجة حرارتها عبر نظام إلكتروني متطور، كما زودت بواجهة قيادة مميزة عليها شاشتان تعملان باللمس، ومزودة بمنظومة مولتيميديا حديثة، وأنظمة تكييف ونظام لتنقية الهواء.

وزودت بكاميرات وحساسات لقياس المسافات من الأمام والخلف، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة.

هذا وستطرح بعدة أنواع من المحركات، أبرزها محرك توربيني بسعة 1.6 وعزم 200 حصان، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

