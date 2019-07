شركة «موتورولا» تعود للمنافسة وتطرح هاتف متطور بسعر رخيص

تقوم شركة “موتورولا” بالتحضير لإطلاق هاتف متطور بمواصفات ممتازة وسعر مشجع سيعيدها إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.

حيث سيبدأ سعر الهاتف الجديد من 250 دولاراً، وسيزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 6.3 بوصة تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريباً، باستثناء ثقب صغير على زاويتها اليسرى من الأعلى مخصص للكاميرا.

وسيأتي بمعالج Sаmsung Exynоs 9609 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايات، قابلة للتوسيع.

كما سيزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع.

هذا وستكون الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، قادرة على التقاط أدق الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل فتحات العدسات الكبيرة وزوايا رؤية العدسة الواسعة، والكاميرا الأمامية ستزود بميزة التعرف على الوجوه.

