“تطبيق” يعيد طفلا خُطف قبل 18 عاما لوالديه

تمكنت الشرطة الصينية من إعادة طفل لوالديه بعد أن تم خطفه منهما قبل 18 عاما، وذلك بعد أن استعانت بتطبيق مشابه لـ”فيس آب”.

حيث لجأت الشرطة إلى تطبيق صيني من تصميم شركة تنسنت، وقامت بوضع صورة الطفل الصغير فيه لكي يتنبأ التطبيق بالشكل المتوقع له في سن الـ21.

واستخدم التطبيق الذكاء الصناعي من أجل تحديد صورة الطفل بعد أن أصبح شابا.

وبعد ذلك قامت الشرطة بفرز 100 شاب انطبقت عليهم صفات الابن المفقود، قبل أن تقرر الشرطة أن ويفنغ هو الابن المفقود.

ولم يصدق ويفنغ الأمر في البداية، ولكن اختبار الحمض النووي أكد له صحة كلام الشرطة، ليقوم الشاب بمعانقة والديه الحقيقين في مشهد مؤثر للغاية.

الجدير بالذكر أن الأبوين فقدا ابنهما في 6 مايو عام 2001، حيث تم خطفه من موقع بناء بالقرب من مكان عمل والده، ومنذ ذلك الوقت بحث الأب والأم عن ولدهما كثيرا دون جدوى.

في حين أكدت الشرطة الصينية قيامها بفتح تحقيق في حادثة الخطف هذه، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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