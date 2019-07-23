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قوّة هائلة لمعلم “كونغ فو” صيني.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد موقع يوتيوب الشهير ظهور فيديو مميز لمعلم كونغ فو صيني يقوم بجر سيارتين مع 4 ركاب داخلهما بواسطة أذنه.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة شانغكيو الصينية الواقعة في مقاطعة خنان، حيث قام معلم الكونغ فو يانغ ديون بوضع ملقط في أذنه اليمنى، وربط حبلا في الملقط، وتم وصل الحبل بسلسلة حديدية وصلت بشكل مباشر في السيارة الأمامية.

وطلب يونغ من 4 أشخاص ركوب السيارتين، ومن ثم قام بسحب السيارتين لعدة خطوات وسط دهشة الحضور.

وبعد نهاية العرض قام أحد الأشخاص بالتأكد من أن أذن يانغ حقيقية، وعرضها أما الكاميرا.

وأكد يانغ أن هذا التحدي لا يعد الأول له، حيث قام قبل مدة بسحب 10 سيارات من نوع أودي بأذن واحدة فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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