جديد Beats.. سماعة لاسلكية مميزة

في إطار سعيها لمنافسة سماعات AirPods، كشفت شركة Beats عن سماعة لاسلكية مميزة من نوع Power Beats.

وجاءت السماعة بهيكل أصغر بمقدار 23% من هياكل السماعات التي تنتجها الشركة، وبوزن أخف بنسبة 17%.

وأحاطت الشركة الأميركية السماعة الجديدة بهيكل من المطاط والبلاستيك من أجل حمايتها من الماء والغبار.

وتتميز هذه السماعة بقدرتها على تحقيق اتصال بلوتوث ناجح حتى مسافة 30 مترا، الأمر الذي يتيح للشخص الفرصة لكي يرد على المكالمات حتى في حال كان بعيدا عن هاتفه.

واحتوت السماعة الجديدة على ميزة عزل الضوضاء، وعلى ميكرفونات قادرة على نقل الصوت بدقة عالية خلال المكالمات دون أن يتأثر الصوت بالضجيج المحيط به.

وزودت الشركة السماعة الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 9 ساعات متواصلة، ولمدة عدة أيام بوضع الاستعداد.

وتعمل هذه السماعة بشكل متوافق مع مساعد Siri، كما أنها تعمل على أنظمة أندرويد وأي أو إس.

الجدير بالذكر أن الشركة الأميركية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق السماعة الجديدة ولا عن سعرها.

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