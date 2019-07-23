“موتورلا” تستعد لـ”عودة قوية” لسوق الهواتف

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إطلاق شركة موتورلا لهاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر قليل، تعود من خلاله للمنافسة في سوق الهواتف المحمولة.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Samsung Exyons 9609 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز.

وستزود موتورلا الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة، وبدقة عرض 10802250، مع وجود ثقب في أعلى الجهة اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية، التي ستدعم بخاصية التعرف على الوجوه.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل في حين ستأتي الثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل، قادرة على التقاط صور دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بحجم 128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 4 و6 غيغا بايت.

كما سيحتوي الهاتف الجديد على منفذ لتركيب شريحتي اتصال، شريحة NFC، منفذ 3.5 ملم للسماعات، بالإضافة لمستشعر للبصمات.

الجدير بالذكر أن التقارير توقعت أن تطلق موتورلا هاتفها الجديد بسعر 250 دولارا، دون أن تحدد الموعد الرسمي للإطلاق.

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