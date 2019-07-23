تطبيق 1 Password يدعم الوضع الليلي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق كلمات المرور الأشهر على مستوى العالم Password 1، قامت الشركة المصممة للتطبيق بإطلاق تحديث جديد يدعم الوضع الليلي.

وأكدت الشركة أن التحديث الجديد سيكون متاحا للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد Q، وما بعد.

وشمل التحديث الجديد إضافة العديد من الميزات إلى التطبيق كميزة الوضع الليلي، والتي تتميز بخلفياتها السوداء الداكنة، مع تلوين الفواصل في الأعلى والأسفل باللون الرمادي الداكن.

ومن الميزات الجديدة جعل خاصية الملء التلقائي في التطبيق مشابهة للخاصية الموجودة في تطبيق Bitwardem.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الميزة يجب عليه الانتظار قليلا لكي تظهر له نافذة الملء التلقائي في الحقل المخصص لوضع كلمات المرور، ومن ثم يجب أن يقوم المستخدم بالمصادقة، ليظهر له خيار يتيح له تسجيل دخول للحسابات التي قام بإنشائها لهذه الخدمة.

وقالت الشركة إن التحديث سيصل بشكل تجريبي للمستخدمين، ويجب على المستخدم أن يذهب للمتجر ليتأكد من وصول التحديث إليه.

الجدير بالذكر أن الوضع الليل يُفعّل بشكل تلقائي على جميع الأجهزة، وفي حال لم يُفعّل تلقائيا يمكن للمستخدم أن يقوم بتفعيله يدويا من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق، الشاشة، ومن ثم اختيار السمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية