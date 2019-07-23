“مكافحة الأمراض” يتسلم لقاحات “الروتا” والحصبة والالتهاب الرئوي

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، شحنة جديدة من التطعيمات ضمن جدول التحصينات المعتمد لدى ليبيا، تتكون من طعوم “الروتا” والحصبة والالتهاب الرئوي.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن هذه التطعيمات تخضع حاليا للفحوص الضرورية لدى جهاز الإمداد الطبي؛ لضمان سلامة الأطفال، وفق الصحفة الرسمية للمركز.

وأشار سميو إلى أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني ستشرف على توزيع التطعيمات حتى تصل إلى جميع المدن الليبية دون استثناء فور الانتهاء من الفحوص.

يشار إلى أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنت، نهاية يونيو المنصرم، وصول الشحنة الأولى من تطعيمات الأطفال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي.

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