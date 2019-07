التقى وزير الصحة المفوض الدكتور أحميد محمد بن عمر برفقة خالد عطيه مدير إدارة التعاون الدولي بديوان الوزارة ممثلين عن منظمة أطباء بلا حدود، وكان الغرض من الزيارة تسهيل عمل المنظمة داخل ليبيا.

حيث تعتبر منظمة أطباء بلا حدود أحدى المنظمات العاملة في ليبيا خاصة في مواقع الهجرة غير الشرعية.

كما تم التباحث حول آليات الرصد والمتابعة والفحص المستمر للمهاجرين تخوفاً من وجود حالات الدرن بينهم أو أمراض أخرى.

The post منظمة أطباء بلا حدود تُطالب وزارة الصحة بتسهيل عملها داخل ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا