بعد أن حركت الرأي العام العالمي.. مُراهقة سويدية تتحصل على جائزة الحرية لعام 2019

قامت المراهقة السويدية جريتا ثونبرج، الوجه الأبرز في كفاح الشباب من أجل المناخ باستلام جائزة الحرية لعام 2019 في مدينة كاين غرب فرنسا، وذلك في حضور محاربين قدامى شاركوا في إنزال الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

وتبلغ الشابة السويدية من العمر 16 عاماً حيث شجَّعت آلاف المراهقين حول العالم على النزول إلى الشارع دعماً للمناخ، في تحرك يزداد اتساعاً.

هذا وباشرت جريتا تحركها منفردة الصيف الماضي معتصمة أيام الجمعة أمام البرلمان في ستوكهولم، لمطالبة النواب بتحرك أكبر لمكافحة التغير المناخي.

وتشهد عواصم ومدن أوروبية عدة حراكاً بيئياً لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات فعالة للحد من التغير المناخي، في سياق أيام الجمعة من أجل المستقبل.

