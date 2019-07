بعد خلافات بينهما.. شاب مصري يُلاحق والده ويُحاول حرقه حياً!

تجرأ شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة، حيث جرى نقل الأب للمستشفى المركزي لعلاجه.

وبحسب تقارير صحفية مصرية فإن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يرصد خلافاً بين شاب ووالده أمام منزلهما بإحدى قرى مركز أبو المطامير. كما رصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد المنازل في القرية، خروج الأب مسرعاً من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه. هذا وتدخل الأهالي لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الواقعة خلافات بين الابن ووالده.

