مايكروسوفت تكشف خطأً عن تصميم جديد تجريبي لقائمة “ابدأ”

أرسلت

مايكروسوفت بطريق الخطأ نسخة خاصة بها للاختبار من ويندوز 10 تظهر فيها تصميم جديد

لقائمة ابدأ يقدم حجم وأيقونات مختلفة كلياً.

وهذه النسخة من

ويندوز 10 تحمل رقم البناء 18947 وهي خاصة بتطوير إكس بوكس ولاختبارها داخل الشركة

على حواسب بمعالجات 32 بت.

النسخة المرسلة

بالخطأ بدائية للغاية فهي لم تصل بعد من النضخ للمرحلة التجريبية، لكنها أرسلت

لكافة المنضمين لبرنامج تجربة خصائص ويندوز بدون قصد.

يلاحظ في

التصميم الجديد لقائمة ابدأ غياب المربعات الحية، كما أن هناك أداة للبحث عن صور GIF في

قائمة الرموز التعبيرية. لا نعلم إن كان هذا التصميم سيعمم لاحقاً أو يستخدم في

بعض نسخ ويندوز 10 مثل Windows Lite

التي يخطط لها أن تشغل الأجهزة ضعيفة المواصفات الفنية والتي تعمل بمعالجات 32 بت

كما تسرب اليوم فعلاً.

الجدير بالذكر

أنه سبق لمايكروسوفت وارتكبت خطأ مشابها قبل عامين وأرسلت نسخة داخلية اختبارية من

ويندوز للمستخدمين كتحديث أدى إلى مشاكل تقنية وإعادة تشغيل لا نهائية.

المصدر: عالم التقنية

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