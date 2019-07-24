سناب شات.. مستخدمون أكثر وأرباح تتصاعد

ساهمت التحديثات والتطويرات الجديدة التي قامت بها شركة سناب الشات في زيادة عدد المشتركين، وحماية التطبيق من التدهور والتراجع.

حيث لعب التحديث الذي أطلقته الشركة لنسخة أندرويد، بالإضافة إلى زيادة عدد الفلاتر والألعاب، وإضافة مجموعة من الميزات للتطبيق دورا كبيرا في زيادة عدد المستخدمين الجدد، وإعادة عدد كبير من المستخدمين السابقين.

وقالت شركة سناب شات إن الربع الثاني من العام الحالي شهد دخول 13 مليون مشترك جديد ليصل عدد المستخدمين النشطين إلى 203 مليون مستخدم نشط يوميا.

وكان تطبيق سناب شات عانى في نفس هذه الفترة من العام الماضي من حالة ركود كبيرة أدت إلى ابتعاد عدد كبير من المستخدمين عنه.

وأعلنت شركة سناب شات أن زيادة عدد المستخدمين انعكست بشكل إيجابي على الأمور المالية للشركة، حيث ارتفعت نسبة الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 48% مقارنة بالربع الأول منه، الأمر الذي ساعد الشركة على خفض خسارتها بنحو 17%، حيث انخفضت الخسائر من 310 مليون دولار إلى 225 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن زيادة عدد المشتركين وانخفاض نسبة الديون ساعد سهم سناب شات على الارتفاع، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 11%..

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