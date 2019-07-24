“Honor” تُفاجئ عشاقها بهاتفين جديدين

تستعد شركة Honor الصينية التابعة لشركة هواوي لإزاحة الستار عن هاتفين جديدين ستطلق عليهما اسم Honor X9، وHonor X9 Pro.

وقالت الشركة الصينية إن هاتف Honor X9 سيعمل بمعالج Kirin 810، وبنظام أندرويد 9 مع واجهة EMUI 9.1.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.59 بوصة، وبدقة +FHD، وبكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثنائية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي هذا الجهاز بذاكرة داخلية بحجم 64 و128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بحكم 4 و6 غيغا بايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وستوفر الشركة الصينية الجهاز بعدة ألوان هي الأزرق، الأحمر، والأسود.

أما بالنسبة لجهاز Honor X9 Pro فسيعمل بمعالجKirin 810، وبنظام أندرويد 9، وواجهة EMUI 9.1، وشاشة LCD مقاس 6.59 بوصة، وبدقة +FHD، وبكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل، وهذه المواصفات نفس مواصفات الهاتف السابق الذكر.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستزيد مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف مقارنة بالهاتف السابق، حيث ستبلغ مساحتها 128 و256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت، أما البطارية فستبقى بسعة 4000 ميلي أمبير.

وستطلق الشركة الصينية هذا الهاتف بألوان البنفسجي، الأزرق والأسود.

الجدير بالذكر أن HONOR ستطلق الجهازين الجديدين في الأسواق يوم 30 يوليو الجاري، حيث سيتراوح سعر هاتف Honor X9 ما بين 205 و250 دولارا أميركي، وهاتف Honor X9 Pro ما بين 320 و350 دولارا أميركي.

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