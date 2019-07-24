بالصدفة.. اكتشاف نفوق 50 دلفينا في أيسلندا

تفاجأ سياح أمريكيون أثناء قيامهم بجولة ترفيهية بطائرة مروحية فوق شبه جزيرة Snaefellsnes الأيسلندية يوم 18 يوليو الجاري بوجود 50 دلفينا من نوع Pilot Whale نافقا على الشاطئ.

وعلى الفور قام السياح بإبلاغ سلطات مدينة ستايكيشولمور الواقعة في غرب البلاد من أجل أن يقوموا بالتصرف مع هذا الحادث الأليم.

وعبّرت السائحة غريتا كارلسون التي قامت بالتقاط عدد من الصور للدلافين النافقة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتها وحزنها الكبيرين جراء مشاهدتها الدلافين النافقة.

وقالت إن منظر الدلافين كان محزنا للغاية، حيث كانت جراحها مفتوحة وهي نافقة على الشاطئ.

وبرر علماء الأحياء في أيسلندا سبب وجود القطيع النافق على الشاطئ بفقدان الدلافين لمسار سباحتها نتيجة لوجود تيارات قوية ضربت المنطقة خلال رحلة القطيع.

يذكر أن دلافين Pilot Whale تعيش في البحار الاستوائية وفي خطوط العرض الشديدة البرودة، ويصل طول الدلفين الواحد إلى 9 أمتار ووزنه إلى 800 كيلو غرام.

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