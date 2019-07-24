شبكة روسية تُطلق خدمة تعارف جديدة بالفيديو

تستعد شبكة VK الروسية للتواصل الاجتماعي لإطلاق خدمة Lovina التي ستساعد المستخدمين على التواصل بالصوت والصورة بشكل مباشر دون الحاجة لاستخدام الدردشة الكتابية.

وتقوم الخدمة الجديدة على أن يقوم الشخص بمراسلة الشخص الآخر كتابيا في حال أعجب بالصورة الشخصية من أجل طلب التعرف عليه بالفيديو، ويستطيع الطرفان استخدام المراسلات الكتابية لمدة 48 ساعة، وفي حال لم يقم الطرفان بالتواصل بالصوت أو الصورة خلال هذه المدة سيتم حذف المراسلات بشكل تلقائي.

وقال القائمون على الشبكة إن الرسائل تبقى سرية ومشفرة، ومحمية من الاختراق بشكل كامل.

وبرر القائمون على الشبكة سبب إطلاقهم لهذه الخدمة بأن الدردشة الكتابية والصور لا تتيح للأشخاص التعرف على بعضهم البعض بشكل جيد، في حين يساهم الحديث عبر الصوت والصورة في مساعدة الأشخاص على التعرف على بعضهم بشكل أسرع.

يذكر أن التطبيق متاح حاليا للتحميل على الموقع الرسمي لشبكة VK، وستقوم الشبكة قريبا بتوفير التطبيق في متجري آبل وغوغل بلاي.

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