رحيل النجم المصري فاروق الفيشاوي

توفي فجر اليوم الخميس في القاهرة الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز الـ 67 عاماً بعد معاناة مريرة مع مرض السرطان.

ونعى الإعلامي سمير فقيه- عبر تدوينة على صفحته الرسمية..وهو صديق الراحل المقرب الذي أعلن الخبر للصحافة-بكلمات عبرت عن مدى الوجع بفقدان أحد أهم نجوم الفن مصرياً وعربياً على مدى الأربعين سنة الأخيرة.

ويعد الفيشاوي من أعمدة الفن في مصر والعالم العربي ساهم بأدواره الشهيرة والمتقنة في تقمصها في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية التلفزيونية وفي المسرح ويعتبره نقاد السينما والمسرح والدراما من أهم الفنانين في التاريخ المعاصر وبرحيله تفقد الساحة الفنية المصرية والعربية أحد أهم أعمدتها.

أبصر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي النور في إحدى ضواحي مدينة المنوفية في شهر فبراير سنة 1952 .

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