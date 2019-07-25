“هواوي” تطلق أحد أفضل الهواتف في العالم!

في أجواء الصراع التجاري والتقني المتسارع بين الصين وباقي عمالقة صناعة التكنولوجيا في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، تعاونت شركة “هواوي” الصينية مع ماركة الأزياء الإيطالية الشهيرة Moschino لإطلاق نسخ خاصة من هاتف Honor 20 Pro، الذي صُنف كأحد أفضل الهواتف الذكية في العالم.

ويأتي الهاتف المميز الجديد بهيكل أسود اللون، وواجهات تشغيل تزينها أيقونات ذهبية اللون، وكتب على واجهته الخلفية بحروف ذهبية أيضا “this is not Moschino phone”.

وسيأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل من “أندرويد”، وشاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على حافة الهيكل من الجهة اليمنى.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+20+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، إضافة إلى تضمّنها لخاصية التعرف على الوجوه.

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