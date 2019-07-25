نتائجها مضمونة.. 8 نصائح تساعد مرضى السمنة على فقدان الوزن

يعاني المصابون بالسمنة المفرطة من

صعوبة فقدان الوزن، عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية “الدايت” وممارسة

التمارين الرياضية، ما يدفعهم إلى اللجوء للعمليات الجراحية، مثل تكميم المعدة،

للتخلص من الوزن الزائد.

يقدم “الكونسلتو” في التقرير

التالي، نصائح تساعد مرضى السمنة المفرطة على فقدان الوزن بشكلٍ فعال، وفقًا لموقع

“Everyday health”.

1- تناول المياه قبل الوجبات

يوصي خبراء التغذية بتناول كوبين من

المياه قبل الوجبات، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يقلل من كمية

الأطعمة التي يتم تناولها كل وجبة، الأمر الذي يساعد على فقدان الوزن بشكلٍ فعال.

2- الوجبات اليومية

يجب على مرضى السمنة تناول 3 وجبات

يومية، مع الحرص ألا يتخطوا إحداها على مدار اليوم، لأن الاعتياد على ذلك النظام

سوف يساعدهم على فقدان الوزن بشكل فعال، مع الحرص على الاهتمام بتناول وجبة

الإفطار على وجه الخصوص، بشرط أن تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، خاصةً

البروتين المتمثل في البيض، والألياف المتوفرة بالخضروات، والفواكه، والحبوب

الكاملة.

3- التقليل من السعرات الحرارية

يجب اتباع الأنظمة الغذائية الصحية

قليلة السعرات الحرارية، لأن زيادة نسبتها عن المعدل الطبيعي، قد يتسبب في تراكمها

على هيئة دهون بالمناطق ذات العضلات الضعيفة بجسم الإنسان.

4- تجنب الملح

يجب التقليل من نسبة الأملاح التي يتم

إضافتها إلى الأطعمة عند إعدادها، لأن الصوديوم قد يتسبب في احتباس السوائل داخل

الجسم، ويصعِّب من مهام الكليتين في التخلص منها.

5- مضغ الطعام جيدًا

ينصح الأطباء مرضى السمنة، بضرورة مضغ

الطعام جيدًا قبل البلع، لأن السرعة في تناوله، قد يتسبب في تناول كميات كبيرة من

الأطعمة دون الشعور بذلك، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

اقرأ أيضًا: إجراءات يومية بسيطة

للتخلص من سمنة البطن والأرداف

6- تناول الخضروات

تعتبر الخضروات الاختيار الأمثل لمرضى

السمنة، نظرًا لاحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، فضلًا عن الألياف التي

تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يقلل من كمية الأطعمة التي يتم تناولها عند

الوجبات.

7- ممارسة التمارين الرياضية

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في فقدان

الوزن، الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، كالمشي، لحرق المزيد من

السعرات الحرارية.

8- قياس الوزن باستمرار

شددت العديد من الأبحاث على ضرورة قياس الوزن مرة واحدة أسبوعيًا، لمتابعة عدد الكيلو جرامات التي يتم فقدها، ما يشجع مرضى السمنة على الاستمرار في اتباع النصائح السابقة، بعد تأكدهم من فعاليتها.

المصدر : موقع الكونسلتو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية