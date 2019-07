فارق الفنان المصري، فاروق الفيشاوي الحياة فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاماً.

حيث كشف الفيشاوي العام الماضي عن إصابته بالسرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ودخل مؤخراً في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل. هذا وبدأ نشاطه الفني في السبعينيات من القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات، ومن أبرز أدواره دوره في فيلم “المشبوه” أمام عادل إمام عام 1981. تزوج الراحل من الفنانة سمية الألفي ثم انفصل عنها لاحقاً، وهو والد الفنان أحمد الفيشاوي. يُذكر أن النجم المصري ولد في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جداً مكونة من أبوين و5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد. شارك الفيشاوي في أكثر من 130 فيلماً وعملاً درامياً، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغداً سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.

The post رحيل الممثل المصري المعروف «فاروق الفيشاوي» عن عمر ناهز 67 عاماً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا