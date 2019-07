الحكومة الأمريكية تُعاقب شركة فيسبوك بسبب خداعها ملايين المستخدمين

أكدت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية أن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قيمتها 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين.

حيث صوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها، وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.

هذا وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء أيضاً، أن “فيسبوك” وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.

كما قالت لجنة التجارة الاتحادية أن سياسة “فيسبوك” بشأن البيانات، خدعت عشرات الملايين من الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضاً لأغراض إعلانية.

وبموجب التسوية المعلنة، يوم الأربعاء، سيشكل مجلس إدارة فيسبوك لجنة مستقلة للخصوصية، تنهي سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين.

