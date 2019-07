شيفروليه تُطلق سيارة فارهة وتأمل بالهيمنة على سوق السيارات الرياضية

أطلقت “شيفروليه” مؤخراً نموذجها الجديد من سيارات كورفيت الذي تأمل من خلاله اكتساح سوق السيارات الرياضية الفارهة.

حيث جاءت هذه السيارة بهيكل انسيابي غاية في الأناقة، مدروس وفق أحدث معايير أيروديناميكية الهواء، مزود ببابين وفتحات هوائية كبيرة تساعد على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية، وعجلات رياضية كبيرة وعريضة.

كما زودتها “شيفروليه” بمقاعد جلدية عريضة ومريحة، وواجهة قيادة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعملان باللمس، واحدة في المنتصف بمقاس 12 بوصة، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وحصلت هذه السيارة على نظام صوتيات مميز، يضم 8 مكبرات صوت، وأنظمة إلكترونية للتحكم بوضعية المقاعد والمرايا الجانبية، ونظام يسمح بتشغيلها عن بعد.

هذا وتعمل بمحرك توربيني جبار بـ8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر، وعزم 502 حصاناً، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريباً، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، أما سعرها فنحو 60 ألف دولار.

