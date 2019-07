تناول الفلفل الحار بشكل يومي يُهدد ذاكرة الإنسان وإدراكه

اكتشف باحثون بجامعة “جنوب أستراليا” أن الأشخاص الذين يتناولون طعاماً حاراً أو الفلفل الحار يومياً، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.

حيث حلل الباحثون حالة 4582 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، على مدى 15 عاماً، مع دراسة نظامهم الغذائي وكذلك مستوى الذاكرة لديهم.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون أكثر من 50 غراماً من الفلفل الحار يومياً، يعانون من خطر انخفاض الذاكرة بنحو الضعف، بالإضافة إلى ضعف الإدراك.

كما أظهرت الدراسة أيضاً أن انخفاض مستوى الذاكرة هذا، كان أكبر لدى عشاق الفلفل الحار من النحفاء.

من جهته قال الدكتور زومين شي، الذي قاد الدراسة:

“وجدت الدراسات السابقة أن استهلاك الفلفل الحار مفيد لوزن الجسم وضغط الدم، ومع ذلك، في هذه الدراسة، وجدنا آثاراً ضارة للطعام الحار على الإدراك لدى كبار السن”.

هذا وكشف تحليل النظام الغذائي للمشتركين أن كلاً من الفلفل الحار المجفف والطازج، له تأثير على الذاكرة، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للفلفل الحلو أو الأسود.

ورغم ذلك لا يزال سبب الارتباط المكتشف غير واضح، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لشرح الرابط بين الفلفل الحار والخرف.

