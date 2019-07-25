قصة حزينة لكلبين أنقذا حياة طفلة.. فيديو

حظي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لكلبين يقومان بحماية طفلة من لسعة أفعى بإعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو الذي سُجل بواسطة كاميرا مراقبة منزلية موجودة في أحد منازل مدينة كيداباون الواقعة في منطقة كوتاباتو الفليبينية كلبان يقومان بمواجهة أفعى كوبرا تسللت إلى المنزل، وتوجهت لتلدغ الطفلة سكاي البالغة من العمر 4 سنوات، التي كانت نائمة في سريرها في الحديقة.

ودارت معركة شرسة بين الكلبين وأفعى الكوبرا المميتة، وواجه الكلبان الأفعى بكل شجاعة، وتمكنا من إصابتها بجروح عديدة أدت إلى نفوقها.

وبعد المعركة بقليل مات الكلب الأبيض الذي يبلغ من العمر عامين نتيجة تعرضه للدغة من الأفعى، في حين أصيب الكلب الأسود الذي يبلغ من العمر 4 أعوام بالعمى بسبب دخول السم في عينيه.

وعبّر والدا الطفلة عن دهشتهما من الحادثة، حيث قالا إن الطفلة كانت برفقة جليسة الأطفال، وتفاجأ عند عودتهما بموت أحد الكلبين، وبالرجوع لكاميرا المراقبة اكتشفوا الحقيقة الصادمة.

وعبر الأب عن امتنانه وشكره لكلبيه الوفيين الذين ضحيا بنفسيهما لإنقاذ طفلته من الموت المحتم، وقال إنه سيفتقد كلبه الأبيض كثيرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية