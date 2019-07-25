عروس تدعي الإصابة بالسرطان وتقع بـ”شر أعمالها”

لجأت العروس البريطانية كارلا لويز إيفانز البالغة من العمر 29 عاما إلى حيلة غير متوقعة من أجل الحصول على أموال لتمويل حفل زفافها.

وذهبت كارلا إلى جمعية “إن إتش إس” الخيرية التي تمول حفلات زفاف الأشخاص المصابين بمرض السرطان، وطلبت منها تمويل حفل زفافها بحجة إصابتها بالسرطان.

وأكدت كارلا للجمعية التي يقع مقرها في مدينة مانشستر الإنجليزية إصابتها بمرض سرطان المثانة وفشل الكبد، وقدمت لهم تقارير مزورة، وتوسلت إليهم ليمولوا حفل زفافها بحجة أن أيامها في هذه الدنيا باتت معدودة.

وطلبت الجمعية من كارلا القيام بإجراء فحص روتيني في مستشفى جوينت الواقع في جنوب ويلز للتأكد من حالتها قبل إعطائها المال.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الفتاة البريطانية سليمة وليست مصابة بأي نوع من أنواع السرطان، لتقوم الجمعية برفع شكوى ضدها بتهمة الاحتيال والخداع، وتزوير تواقيع الأطباء، كما قامت الشرطة باعتقالها والتحقيق معها، ومن المتوقع أن يصدر بحقها حكم بالسجن.

الجدير بالذكر أن جمعية “إن أتش إس” تمول سنويا حوالي 10 حفلات زفاف للأشخاص المصابين بأمراض السرطان.

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