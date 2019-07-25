شركة Xiaomi تطلق هاتفا جديدا بسعر رخيص

أماطت شركة Xiaomi الصينية اللثام عن هاتف جديد رخيص الثمن حمل اسم Qin 2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon SC9832E رباعي النوى، وبنظام تشغيل تم تطويره عن نظام التشغيل Android 9Pie Go Edition.

وصممت الشركة الصينية هيكل هاتفها من البلاستيك القادر على حماية الجهاز من الصدمات والخدوش، وزودته بشاشة مقاس 5.1 بوصة، وبدقة عرض5761440 بيكسل، وبأبعاد9:22.5، وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وقالت الشركة الصينية إن الذاكرة الداخلية له ستأتي بحجم 32 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 1 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية جهاز Qin 2 ببطارية بسعة 2100 ميلي أمبير، وبمنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم تم تخصيصه للسماعات.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 73 دولار أميركي فقط، ولكنها لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاقه في الأسواق.

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