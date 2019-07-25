تطور جديد في “ببجي – PUBG” يصل إلى ليبيا

في إطار سعيها للحفاظ على شعبية لعبة PUBG قامت الشركة المصممة للعبة بتعزيز نظام إدارة أوقات اللعبة وإطلاقه في دول جديدة.

فبعد أن أطلقت نظام إدارة الوقت في 5 دول في بداية هذا العام قامت الشركة بإطلاق النظام في 10 دول عربية جديدة من بينها ليبيا.

وأكدت الشركة المصممة أن نظام Gameplay Management سيكون متاحا في دول ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، سلطنة عمان، الجزائر، البحرين، تونس، المغرب، واليمن.

وسيعمل هذا النظام على تحديد عدد ساعات اللعب للاعبين بشكل يومي، بحيث لا يمضي اللاعب وقتا طويلا في اللعب.

وسيتم تفعيل نظام إدارة الوقت عند تحديث اللاعب اللعبة لنسخة 13.5، حيث سيطلب منه عند تفعيل هذا النظام تأكيد عمره، والذي يجب أن يكون فوق 18 عاما.

أما بالنسبة للاعبين دون 18 عاما فيجب عليهم الحصول على استشارة حتى يسمح لهم بلعب PUBG.

وطالبت الشركة المنتجة للعبة المستخدمين في الدول التي شملها نظام إدارة الوقت تحديث اللعبة إلى الإصدار الجديد الموجود على متجر جوجل بلاي، ومتجر آبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية