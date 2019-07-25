شركة Vivo تطلق هاتفا مزوّدا بأحدث المعالجات

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم IQOO.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 plus الذي يعد أحدث المعالجات الموجودة في العالم، وسيحتوي على شريحة مودم Snapdragon X50 التي تتيح له دعم شبكات الجيل الخامس.

وسيحتوي الهاتف الجديد كاميرا أساسية ثلاثية تحتوي على خاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية عالية الدقة مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لجهاز IQOO 12 غيغا بايت، في حين لم تكشف فيفو عن حجم الذاكرة الداخلية للهاتف.

وسيلحق بالجهاز منفذ لتركيب شريحتي اتصال، وشريحة NFC التي تستخدم للدفع الإلكتروني.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 44 واط، حيث يمكن للمستخدم شحن البطارية بالكامل خلال نصف ساعة.

الجدير بالذكر أن Vivo ستطلق هاتفIQOO في شهر أغسطس القادم في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية بالتزامن مع بدء الاستخدام الفعلي لشبكات الجيل الخامس.

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