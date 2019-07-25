عساف يُغنّي بالليبي بألحان الراحل محمد حسن

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف في تصريحات لـ218 عن تحضيره لعمل فني ليبي من ألحان المطرب والملحن الراحل محمد حسن.

وعن تفاصيل العمل، قال عساف إنه يستعد لإطلاق أغنية ليبية ضمن ألبومه القادم الذي من المتوقع أن يطرحه العام القادم، وجاء الاتفاق على أدائها بعد أن عرضها عليه أحد الفنانيين الليبيين.

وجاءت تصريحات الفنان الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أقامه على هامش مهرجان جرش في دورته الـ34 بحضور مجموعة من الصحفيين ولفيف من القنوات التلفزيونية.

وحول ما إذا كان يُخطط لعمل “دويتو” مع فنانة عربية تتواجد على الساحة حالياً، قال عساف إن المُطربة شرين عبد الوهاب هي الأقرب لهذه الخطوة، مُؤكداً أنه سيسعى لتحقيق هذه الرغبة في القريب العاجل.

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