تناول السمك 3 مرات أسبوعيا يحميك من خطر سرطان القولون

كشفت دراسة جديدة مهمة عن أن تناول ثلاث حصص من السمك أسبوعيا يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل ملحوظ.

وأوضحت بيانات تم جمعها مما يقارب نصف مليون شخص أن الذين يأكلون السمك باعتدال لديهم احتمالية أقل 12% للإصابة بسرطان الأمعاء، وهو رابع أكثر السرطانات شيوعا في المملكة المتحدة.

ويعتقد أيضا أن السمك المليء بالدهون -مثل سمك الماكريل (الأسقمري) والسلمون وسمك الرنجة، يقلل بالفعل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من تنكس وتحلل خلايا الدماغ؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب موجودة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد في السمك.

ويعد البحث الجديد أول بحث من نوعه يتطرق إلى دراسة العلاقة بين تناول السمك والإصابة بسرطان الأمعاء في عدد كبير من الأشخاص، حيث تابع العلماء بالوكالة الدولية لبحوث السرطان حالة 476 ألفا و160 شخصا من أنحاء أوروبا لمدة 15 عاما.

وذكرت أن هناك صلة بين تناول الأسماك الخالية والممتلئة بالدهون وانخفاض معدل الإصابات بسرطان القولون والمستقيم، ولكن لم تلحظ صلة مماثلة في حالة تناول الأسماك الصدفية (القشريات).

يذكر أن البحث الجديد يتبع دراسة العام الماضي، وجدت أن تناول السمك المليء بالدهون يمكن أيضا أن يؤخر بداية سن اليأس ثلاث سنوات.

المصدر : الصحافة البريطانية

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