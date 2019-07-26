مستشفى زليتن يتسلم جهاز متطور للكشف عن الجهاز الهضمي عبر المناظير

تسلم مستشفى زليتن التعليمي جهاز تصوير موجات فوق الصوتية متطور يستخدم للكشف عن الجهاز الهضمي عبر المناظير.

وذكرت وزارة الصحة في صفحتها الرسمية، الخميس، أنه جرى تركيب وتشغيل الجهاز بقسم التشخيص بالمستشفى بحضور مدير عام مستشفى زليتن التعليمي، علي بن يحي ونخبة من الأطباء الأخصائيين.

وأضافت بأن الجهاز يعتبر من أحدث الأجهزة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض المريء والمعدة والكبد والغدد والقنوات الصفراوية وغيرها من الامراض، وأخذ العينات وتحليلها من خلال المنظار والموجات فوق الصوتية. فيما تشهد أقسام الأشعة والعناية والعيون أعمال صيانة شاملة، والتي من خلالها سيستعيد المستشفى سعته السريرية البالغة 450 سريرا بعد انتهاء أعمال الصيانة، وفق الوزارة.

وكان المستشفى تسلم خلال المدة الماضية شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية شملت أجهزة تنفس اصطناعي للأطفال، وجهاز CPAP وجهاز العلاج الضوئي الخاص بقسم حديثي الولادة وجهاز مراقبة نبض الجنين وجهاز تفتيت الحصى بالكلية لقسم المسالك ، وأسرة عناية وأسرة مرضى وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية الخاصة بأقسام العناية إلى جانب جهاز تعقيم 600L و 5 أجهزة تخدير وجهازي تنفس اصطناعي.

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