سر مُفاجئ تكشفه دراسة جديدة عن فوائد التفاح

كشفت دراسة جديدة عن سبب نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة والتخلص من زيارة الطبيب.

وبحسب الدراسة فإن السبب في ذلك يعود جزئيا لوجود نحو 100 مليون بكتيريا وميكروب في ثمرة التفاح الواحدة، والتي تفيد الجهاز الهضمي.

وقالت البروفيسورة “غابرييل بيرغ” من جامعة غراتس النمساوية للتكنولوجيا، إن التفاحة الواحدة تحمل أكثر من 100 مليون بكتيريا وميكروب، والتي يعد بعضها مهما في الحفاظ على صحة الأمعاء.

وأضافت بيرغ:

البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في طعامنا تستعمر أمعاءنا بشكل عابر. الطهي يقتل معظمها، لذلك تعد الفواكه والخضروات النيئة مصدرا مهما لميكروبات الأمعاء المفيدة.

