آبل تستحوذ على قطاع مودمات الهواتف الذكية في إنتل

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن استحواذها على غالبية قطاع مودمات الهواتف الذكية في شركة إنتل في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة الأمريكية إن الاستحواذ سيؤدي إلى انتقال 2200 موظف من شركة إنتل إلى شركة آبل.

وأكدت آبل أنها ستنهي الإجراءات الروتينية لهذه الصفقة بحلول سبتمبر القادم، بالتزامن مع نهاية الربع المالي للشركة في هذه السنة.

وستنال آبل بموجب هذه الاتفاقية 17000 براءة اختراع قامت شركة إنتل بتسجيلها في قسم المودمات.

وأكدت إنتل أن الصفقة الجديدة ستجعلها تركز على تطوير شبكات الجيل الخامس، مع محافظتها على حقوق الملكية للمودمات التي أنتجتها.

وقالت إنتل إنها ستستمر بإنتاج المودمات الخاصة بالحواسيب، بالإضافة إلى مودمات الأجهزة التي تقع ضمن صنف منتجات إنترنت.

من جانبها عبرت آبل عن سعادتها بإتمام الصفقة بنجاح، وقالت إن هذه الصفقة ساعدتها على كسب فريق مميز من مصممي الرقاقات الأمر الذي سيجعلها تطور هواتفها بشكل كبير.

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