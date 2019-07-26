شركة Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف جديد ومنافس

تستعد شركة Xiaomi الصينية لرفع النقاب عن هاتف جديد سيحمل اسم Mi 9T، وتسعى الشركة من خلاله لمنافسة أجهزة آبل وسامسونغ بقوة.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730 ثماني النوى بتقنية 8 نانو متر، فيما زودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض 10802340، وبدرجة سطوع عالية تمكن المستخدم من تصفح هاتفه في ضوء الشمس.

وأحاطت الشركة الصينية الشاشة بهيكل مقاوم للصدمات، الماء، والغبار، وزودته بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل.

وبلغ حجم الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين بلغ حجم الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت.

وجاءت بطارية الهاتف الجديد بسعة 4000 ميلي أمبير وداعمة لخاصية الشحن السريع.

كما احتوى الهاتف على شريحة NFC للدفع المالي، ومدخل 3.5 للسماعات، بالإضافة إلى مكان لتركيب شريحتي اتصال، ومكبرات صوت 1217 SLS.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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