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صينية تفقد قدمها بسبب درج كهربائي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مركز تجاري في مدينة هارب الواقعة في مقاطعة هيلونغجبانغ الصينية يوم 20 يوليو الجاري حادثة مؤسفة للغاية، حيث بترت ساق إحدى السيدات بعد أن علقت بدرج كهربائي قيد الإصلاح.

وأظهرت كاميرا المراقبة تجاهل السيدة للحاجز الذي وضعه العمال أمام الدرج الكهربائي بعد الانتهاء من إصلاحه من أجل تحذير الناس من الصعود عليه قبل الانتهاء من تجريبه.

ولم تصغِ السيدة لتحذيرات أصحاب المحلات وشهود العيان الذين أكدوا تجاهلها للمخاطر وصعودها على الدرج الكهربائي لتعلق قدميها بالدرج.

وعلى الفور قام عمال الصيانة بإيقاف الدرج وسارعوا إلى تحرير قدمي المرأة التي نقلت إلى المستشفى على الفور.

واضطر الأطباء إلى بتر ساق المرأة اليسرى إلى الركبة، في حين أصيبت ساقها اليمنى بجروح بالغة.

الجدير بالذكر أن عائلة الضحية ألقت باللوم على عمال الصيانة، حيث قالت العائلة إن الدرج الكهربائي كان يعمل بشكل طبيعي عندما صعدت عليه المرأة، ولكنه تعطل بشكل مفاجئ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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