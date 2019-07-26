مكنسة كهربائية تعمل بالشحن.. جديد شركة “رويدمي”

كشفت شركة رويدمي “Roidmi” البريطانية الرائدة في إنتاج الأجهزة الكهربائية عن مكنسة كهربائية تعمل لمدة ساعة واحدة في حال شحنها بالكامل.

وتتميز المكنسة الجديدة بخفة وزنها الذي يصل إلى 1.5 كليو غرام، وبالأداء القوي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كمساحة.

وقالت الشركة البريطانية إن قوة شفط المكنسة تزيد بنسبة 30 % عن الآلات الأخرى، نظرا لاحتوائها على الجيل الجديد من المحركات الخالية من الفرش والجيل الجديد من نظام نقل الطاقة وتدفق الهواء الذي يدور بسرعة 110 لفة في الدقيقة الواحدة.

وستحتوي المكنسة الجديدة على 7 فوهات وفراشي لكي تتيح للمستخدمين الفرصة لاختيار الفرشاة المناسبة لما يقومون بتنظيفه، حيث سيكون هناك فرشاة مخصصة للغبار، وأخرى لتنظيف العث، وثالثة مقاومة للماء، ورابعة مخصصة للزوايا الضيقة، وغيرها.

كما يمكن للمستخدم أن يحول المكنسة إلى ممسحة من خلال ملء صندوق الماء بـ180 ميلي لتر من المياه، وتركيب الفرشاة المخصصة لمقاومة المياه، وزودت المكنسة بآلية التنقيط البطيء والتي تتيح للمستخدم الفرصة لكي يتحكم في سرعة تنقيط المياه.

وقالت الشركة البريطانية إن مكنستها مزودة ببطارية سعة 2500 ميلي أمبير، وشاحن مغناطيسي، ويُذكر أن شركة رويد مي ستطلق المكنسة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 420 دولارا أمريكي.

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