شهدت مدينة كيداباوان بمنطقة كوتاباتو بالفلبين، ملحمة بطولية، أقدم على فعلها كلبان بإنقاذ طفلة صغيرة من أنياب أفعى كوبرا كادت أن تفتك بها.

وبحسب موقع “نيويورك بوست” فإن الأفعى كانت قد تسللت إلى فناء المنزل الأمامي، حيث كانت الطفلة “سكاي” ذات الأربع سنوات نائمة في سريرها.

ودارت رحى المعركة التي التقطتها كاميرات المراقبة في منزل الطفلة، عندما سارع أحد الكلبين إلى مهاجمة أفعى الكوبرا بكل شجاعة، لكنه لم يكن قادرا على التصدي لها بمفرده مما دفع بزميله لمساعدته.

واستمرت المعركة العنيفة نحو دقيقتين، استطاع بعدها الكلبان القضاء على الكوبرا التي نفقت متأثرة بجراحها، ليلحقها بعد بضع دقائق الكلب الأبيض البالغ من العمر عامين عقب تسلل السم إلى جسده الصغيره، فيما أصيب صديقه ذي الأربع أعوام بالعمى جراء نفث السم على عينيه.

وقال والد الطفلة تعليقًا على الحادثة:

كنت مع زوجتي في العمل وقد تركنا طفلتنا برعاية جليسة أطفال، وشعرنا بالدهشة والصدمة عندما رأينا الفيديو.

وتابع:

نحن ممتنان كثيرا للكلبين الشجاعين، فقد أنقذا طفلتي الصغيرة من موت محقق، سأفتقد كلبي كثيرا.

The post بالفيديو.. كلبان يُنقذان طفلة من أفعى خطيرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا