أخطار مكيف السيارة على صحة الإنسان

حذرت دراسة طبية ألمانية من مخاطر الإكثار من استخدام مكيفات السيارات على صحة

الإنسان، إذ تبين أن معظم السائقين في البلاد تغريهم السيارات المكيفة التي أصبحت

حاليا من المكونات الأساسية في معظم الطرز الجديدة من السيارات.

وقد استندت الدراسات المحذرة الى أن

الصدمة الجسمية الناجمة عن الجلوس في السيارة المكيفة يمكن أن تتسبب في سلسلة من

الأعراض بدءا من أوجاع العضلات وآلام الجسم ونوبات البرد الشديدة والتهاب في

الحنجرة حتى الالتهاب الرئوي.

وطبقا لتحذير صدر مؤخرا حول القيادة في

العطلة الصيفية فإن الناس يميلون خلال الأيام التي ترتفع فيها

درجات الحرارة إلى دخول السيارة

ويشغلون المكيفات بأقصى طاقتها وهذا خطأ فادح.

وبالإضافة إلى ذلك فإن السائقين يضبطون

مكيفاتهم بدرجة تركز الهواء البارد عليهم مما يسبب لهم تيبسا في الرقبة.

وأضاف التحذير وبدلا من ذلك فانه يتعين

عليهم تشغيل المروحة على الدرجة الأقل ثم يضبطون درجة الحرارة لتكون أقل بدرجتين

فقط عن درجة حرارة الهواء الخارجي عند بدء تشغيل المكيف، موضحا أنه يتعين أن تظل

نوافذ السيارة مفتوحة قليلا خلال هذه الفترة الانتقالية لكي تسمح بإخراج الهواء

الساخن من السيارة.

وتابع التحذير، أنه بمرور الوقت يمكنهم

ضبط درجة الحرارة لكي تنخفض تدريجيا.

ولا يتعين تحت أي ظرف من الظروف أن

تنخفض درجة الحرارة داخل السيارة بأقل من ست درجات عن الهواء الخارجي وإلا فستكون

صدمة الخروج من السيارة أشد من أن يتكيف معها الجسم.

المصدر: مجلة ريجيم

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